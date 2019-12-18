Другая жизнь Анны: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 18.12.2019)
18 декабря на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 6 серию сериала «Другая жизнь Анны».
Жизнь Анны смело можно назвать успешной – у нее счастливый, крепкий брак и прекрасный сын, а еще любимая работа в юридической конторе. Казалоcь бы, такой жизни можно только позавидовать, но вся ее сказка рушится в один день. Сначала Анну увольняют, затем она случайно узнает, что муж ей изменяет, к тому же его любовница беременна. Такие крутые жизненные повороты могли бы сломить кого угодно, но Анна оказывается сильнее обстоятельств и, несмотря на боль и отчаяние, начинает строить новую жизнь.
Шестую серию сериала «Другая жизнь Анны» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.