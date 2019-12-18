Другая жизнь Анны: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 18.12.2019)

18 декабря 2019 21:40 Юлия Крутиева
Другая жизнь Анны: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 18.12.2019)
Другая жизнь Анны: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 18.12.2019)
пресс-служба канала Украина

18 декабря на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 6 серию сериала «Другая жизнь Анны».

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В центре сюжета картины «Другая жизнь Анны» – история сильной и успешной женщины, жизнь которой рушится в один миг. Ей приходится все начинать сначала. 

Жизнь Анны смело можно назвать успешной – у нее счастливый, крепкий брак и прекрасный сын, а еще любимая работа в юридической конторе. Казалоcь бы, такой жизни можно только позавидовать, но вся ее сказка рушится в один день. Сначала Анну увольняют, затем она случайно узнает, что муж ей изменяет, к тому же его любовница беременна. Такие крутые жизненные повороты могли бы сломить кого угодно, но Анна оказывается сильнее обстоятельств и, несмотря на боль и отчаяние, начинает строить новую жизнь.

Шестую серию сериала «Другая жизнь Анны» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.

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