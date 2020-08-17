Евродиректор: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 19.08.2020)
17 августа 2020 16:22
Евродиректор: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 19.08.2020)
пресс-служба
19 августа на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 5 серию сериала Евродиректор.
Евродиректор: Даниэль Янсен приехал, чтобы за год превратить украинскую школу в Кривополе в современное европейское учебное учреждение. Зрители будут следить за приключениями, которые ждут нового директора. Пока не ясно, сможет ли он наладить контакт с учителями и школьниками, ввести новые правила и побороть существующий порядок, но новый директор позволит посмотреть на нашу жизнь глазами человека из "другого мира" и от души над собой посмеяться. Без преград в своем начинании главный герой не обойдется. Завуч Инесса Назаровна будет отстаивать и защищать существующий подход в сфере образования.
5 серию сериала Евродиректор смотрите 19 августа в 19:15 на канале ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.