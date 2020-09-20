Расколотые сны: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 22.09.2020)

22 сентября на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 4 серию сериала Расколотые сны.

Смотрите в 4 серии сериала Расколотые сны : близнецы Кира и Аделина похожи как две капли воды только внешне. Характеры у них отличны, как цвета Инь-Ян. После трагической гибели родителей близняшки оказываются в детском доме. Пятнадцатилетних сестер собираются усыновить. Но директор детдома, невзлюбившая задиристую Аделину, настаивает на том, что Кире в новой семье без ее проблемной сестры будет лучше. Аделина, подслушав этот разговор, решает, что если повезти должно лишь одной, то этой сестрой будет она. Аделина опаивает Киру таблетками и вместо нее покидает детский дом.

Через четырнадцать лет судьба снова сводит девушек, но новое знакомство длится считанные дни – Киру убивают прямо на глазах у сестры. Аделина решает во что бы то ни стало найти убийцу, но для этого ей нужно снова стать Кирой.

4 серию сериала Расколотые сны смотрите в 22:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.