Слепая: смотреть онлайн 55 серию (эфир от 19.06.2020)

19 июня на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 55 серию мистического сериала Слепая.

Смотрите в 55 серии сериала Слепая:

К бабушке Любе Ярослава привело появление непрошеной гостьи: в собственной спальне он встретил Ирину, которую в последний раз видел еще 20 лет назад. Более того, все эти годы Ярослав считал ее мертвой! Больше всего мужчину беспокоило не ее появление, а то, что женщина знала его тайну. Дело в том, что у героя 55 серии сериала Слепая (2020) с нынешней его домработницей был роман, который закончился тогда, когда его жена забеременела. Чего же ему ждать от бывшей?

Провидица предупредила бизнесмена: Ирина принесет в его дом беды и несчастья. Мол, вместе с неизвестным темноволосым мужчиной женщина скрывает от Ярослава важную информацию. Какую? И неужели Ира разрушит жизнь Ярослава, как когда-то он ее?

55 серию сериала Слепая смотрите в 16:30–18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.