Колесо фортуни 5 випуск від 05.04.2025 дивитися онлайн

10 травня 2025 12:29 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Колесо фортуни 5 випуск від 05.04.2025 дивитися онлайн
Колесо фортуни: дивитися 5 випуск онлайн від 05.04.2025
пресслужба каналу 1+1 Україна

05.04.2025 на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в етер вийшов 5 випуск шоу-вікторини Колесо фортуни. 5 випуск шоу Колесо фортуни від 05.04.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 5 випуску вікторини Колесо фортуни: у кожному випуску троє кмітливих українців розгадують фрази, зашифровані у пазлах, випробовуючи власну ерудицію та вдачу. Сьогодні за головний приз поборються пенсіонер і співак народного хору Віктор, шеф-кухар кулінарної студії Ольга та режисер та засновник українського театру мюзиклу Іван. Хто ж виявиться більш везучим та кмітливішим? Дивіться онлайн вікторину Колесо фортуни 5 випуск від 05.04.2025.

5 випуск шоу Колесо фортуни 1+1 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски вікторини Колесо фортуни дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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