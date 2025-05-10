Колесо фортуни 5 випуск від 05.04.2025 дивитися онлайн

Дивіться у 5 випуску вікторини Колесо фортуни: у кожному випуску троє кмітливих українців розгадують фрази, зашифровані у пазлах, випробовуючи власну ерудицію та вдачу. Сьогодні за головний приз поборються пенсіонер і співак народного хору Віктор, шеф-кухар кулінарної студії Ольга та режисер та засновник українського театру мюзиклу Іван. Хто ж виявиться більш везучим та кмітливішим? Дивіться онлайн вікторину Колесо фортуни 5 випуск від 05.04.2025.
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