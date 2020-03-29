Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 5 выпуск (эфир от 29.03.2020)

29 марта 2020 22:00 Александр Кива
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 5 выпуск (эфир от 29.03.2020)
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 5 выпуск (эфир от 29.03.2020)

29 марта на СТБ и на нашем сайте tv.ua вышел 5 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

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Смотрите в 5 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК

41-летняя Светлана всю жизнь чувствовала себя одинокой. С самого детства героиня сомневалась в своих украинских корнях: узкие карие глаза, необычная внешность и отсутствие какой-либо визуальной схожести со своей семьей. В школе ее дразнили «китаянкой», а мать, отвечая на вопросы дочери, рассказывала о дальних родственниках из Азии. Даже когда Светлана создала свою семью, мучительный вопрос не давал ей жить спокойно.

В минувшем году она поняла причину своих сомнений – женщина нашла дневник матери, в котором сохранилась тайна ее рождения – девочку удочерили! Жизнь героини перевернулась окончательно. В надежде выяснить правду Светлана обратилась к команде проекта.

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Так кто же героиня по происхождению на самом деле? И помогут ли ей родные справиться с непростой жизненной ситуацией?

5 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите в 22:00 на канале СТБ и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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