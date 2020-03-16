Свобода слова: смотреть онлайн выпуск от 16.03.2020

16 марта 2020 22:50 Александр Кива
Свобода слова: смотреть онлайн выпуск от 16.03.2020
Владимир Зеленский посетил студию программы Свобода слова — эфир 16.03.2020

16 марта на канале ICTV и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск программы Свобода слова — именно сейчас вы можете смотреть эфир онлайн.

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Сегодня, 16 марта, Президент Украины Владимир Зеленский впервые станет участником прямого эфира программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Тема обсуждения: «Состояние чрезвычайной готовности: Украина перед угрозой эпидемии коронавируса».

Кроме Президента в студию придут Михаил Радуцкий, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования и Виктор Ляшко, заместитель Министра здравоохранения Украины.

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Напомним, на этот раз «Свобода слова» пройдет без зрителей в студии, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Решение приняли по решению городской власти ограничить массовые мероприятия в Киеве, в которых задействованы более 60 человек.

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