Свобода слова: смотреть онлайн выпуск от 16.03.2020
16 марта на канале ICTV и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск программы Свобода слова — именно сейчас вы можете смотреть эфир онлайн.
Тема обсуждения: «Состояние чрезвычайной готовности: Украина перед угрозой эпидемии коронавируса».
Кроме Президента в студию придут Михаил Радуцкий, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования и Виктор Ляшко, заместитель Министра здравоохранения Украины.