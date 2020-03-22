Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

В воскресенье, 22 марта, на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел шестой выпуск 15 сезона остросоциального проекта «Один за всех».

В этом выпуске ведущий Михаил Присяжнюк с командой экспертов попытаются разобраться в непростой семейной истории – 7-летний Андрей и 11-летний Дима все время проводили вместе, но год назад братьев разлучили… их же родители!

После развода с супругой Владимир выиграл все судебные заседания и сделал все, чтобы дети остались с ним. Вопреки этому, экс-супруга посреди ночи ворвалась в дом и похитила младшего сына. Теперь братьев разделяет 150 километров и мучительная вражда родителей. Им не позволяют ни видеться, ни говорить по телефону.

Кроме того, мать готова похитить и второго ребенка. Почему Дима уверен, что брату грозит смертельная опасность? И смогут ли родители договориться ради счастливого будущего своих детей?

Новый выпуск проекта «Один за всех» смотрите в 20:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.