Говорит Украина: Восемь лет росла, а уменьшилась до младенца (эфир от 19.05.2020)

19 мая 2020 19:30 Александр Кива
Говорит Украина: Восемь лет росла, а уменьшилась до младенца (эфир от 19.05.2020)
Говорит Украина: Восемь лет росла, а уменьшилась до младенца (эфир от 19.05.2020)

19 мая на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Агукает, улыбается и тянется к людям - это было бы абсолютно нормально для младенца, если бы ему не было восемь лет! Самое удивительное, что родилась Софийка без отклонений развития, но потом - как уснула и застыла! Врачи разводят руками: они не могут найти причину болезни Софийки!

Почему умная девочка превратилась в восьмилетнего младенца? В чем мать видит свою вину? И какая семейная тайна разоблачит всю правду о загадочной болезни?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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