Говорит Украина: Эксклюзив из Кагарлыка: что произошло в ночь допроса? (эфир от 02.06.2020)

2 июня 2020 19:30 Александр Кива
Говорит Украина: Эксклюзив из Кагарлыка: что произошло в ночь допроса? (эфир от 02.06.2020)

2 июня на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Трагедия, произошедшая в небольшом городке Кагарлык Киевской области стала международным скандалом. На это событие вынуждена была отреагировать даже ООН! 26-летнюю женщину вечером вызвали на допрос, а на следующий день она призналась, что ее избили и изнасиловали прямо в полицейском участке! Кагарлык стал новой Врадиевкой, в которой ровно 7 лет назад женщину также едва не замучили до смерти правоохранители! Тогда вся страна восстала ради справедливого наказания.

И почему сегодня местные молчат? Чего они боятся? Кто препятствовал нашим журналистам проводить собственное расследование? И что о ночи в полицейском участке впервые на телевидении расскажет сама пострадавшая? Это эксклюзив «Говорит Украина»!

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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