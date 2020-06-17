Говорит Украина: Беременная кислотой: что в животе моей любимой? (эфир от 17.06.2020)

Говорит Украина: Беременная кислотой: что в животе моей любимой? (эфир от 17.06.2020)

17 июня на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Постоянный жгучая боль приковал 32-летнюю жену Романа к постели. Ее живот как налитый кислотой, а на теле внезапно появляются синие пятна! И теперь будни молодоженов превратились в поле боя с неизвестной болезнью. Десять лет непрерывного боли и поисков причины доказали Наталью до отчаяния, и она попросила мужа о самом страшном! Роман возил любимую ко всем врачам, которые только возможно - но никто не знает что с ней.

Что за кислота разъедает женщину изнутри? Как к этому может быть причастна ее умерла племянница? Но удастся сегодня спасти больше любви Романа?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.