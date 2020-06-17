Говорит Украина: Беременная кислотой: что в животе моей любимой? (эфир от 17.06.2020)

17 июня 2020 19:30 Александр Кива
Говорит Украина: Беременная кислотой: что в животе моей любимой? (эфир от 17.06.2020)
Говорит Украина: Беременная кислотой: что в животе моей любимой? (эфир от 17.06.2020)

17 июня на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Читайте такжеГоворит Украина: Интимные преступления бабы Гали (эфир от 11.11.2019)
Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Постоянный жгучая боль приковал 32-летнюю жену Романа к постели. Ее живот как налитый кислотой, а на теле внезапно появляются синие пятна! И теперь будни молодоженов превратились в поле боя с неизвестной болезнью. Десять лет непрерывного боли и поисков причины доказали Наталью до отчаяния, и она попросила мужа о самом страшном! Роман возил любимую ко всем врачам, которые только возможно - но никто не знает что с ней.

Что за кислота разъедает женщину изнутри? Как к этому может быть причастна ее умерла племянница? Но удастся сегодня спасти больше любви Романа?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

канал Украина Говорит Украина телешоу

Материалы по теме

Le Маршрутка отправилась в путь: какие новые места посетит Леся Никитюк во 2 сезоне тревел-шоу
Новости

Le Маршрутка отправилась в путь: какие новые места посетит Леся Никитюк во 2 сезоне тревел-шоу
Стосується кожного: Родительская цепь (эфир от 17.06.2020)
Телешоу

Стосується кожного: Родительская цепь (эфир от 17.06.2020)
Анна Кошмал станет продавцом-консультантом в новом фильме канала Украина
Анонсы на ТВ

Анна Кошмал станет продавцом-консультантом в новом фильме канала Украина
Елена-Кристина Лебедь рассказала, как у афериста-Казановы из трусов выпали носки в качестве пуш-апа
Новости

Елена-Кристина Лебедь рассказала, как у афериста-Казановы из трусов выпали носки в качестве пуш-апа

Популярное на сайте

Ничего не стесняясь: MARUV взорвала Сеть, показав оголенную пышную грудь

Ничего не стесняясь: MARUV взорвала Сеть, показав оголенную пышную грудь
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 16 выпуске от 13.06.2020

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 16 выпуске от 13.06.2020
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK