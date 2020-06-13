Аферисты в сетях-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 09.06.2020)
13 июня 2020 16:10
Юлия Крутиева
Аферисты в сетях-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 09.06.2020)
пресс-служба
9 июня на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 2 выпуск 5 сезона проекта Аферисты в сетях.
Во 2 выпуске проекта Аферисты в сетях 2020 к Елене-Кристине Лебедь
обратилась девочка Аня, которая месяц назад попрощалась не только с солидной суммой денег, но и со здоровьем. И все из-за таксиста-афериста! Чтоб проверить мошенника, Крис и Аня стали живой наживкой. Хотите увидеть, чем все закончилось? Не пропустите скандальную проверку на верность, после которой девушка Виталика осталась без нижнего белья, а парень – без любимой.
2 выпуск проекта «Аферисты в сетях-5» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта «Афристы в сетях-5» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.