Аферисты в сетях-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 09.06.2020)

13 июня 2020 16:10 Юлия Крутиева
Аферисты в сетях-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 09.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 09.06.2020)
пресс-служба

9 июня на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 2 выпуск 5 сезона проекта Аферисты в сетях.

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Во 2 выпуске проекта Аферисты в сетях 2020 к Елене-Кристине Лебедь обратилась девочка Аня, которая месяц назад попрощалась не только с солидной суммой денег, но и со здоровьем. И все из-за таксиста-афериста! Чтоб проверить мошенника, Крис и Аня стали живой наживкой. Хотите увидеть, чем все закончилось? Не пропустите скандальную проверку на верность, после которой девушка Виталика осталась без нижнего белья, а парень – без любимой.

2 выпуск проекта «Аферисты в сетях-5» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Афристы в сетях-5» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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Новый Канал Елена-Кристина Лебедь Аферисты в сетях телешоу Аферисты в сетях-5

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