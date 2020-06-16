Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

16 июня 2020 19:00 Юлия Крутиева
Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
пресс-служба Нового канала

16 июня на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 3 выпуск 5 сезона проекта Аферисты в сетях.

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В новом сезоне Аферистов в сетях 2020 Елена-Кристина Лебедь раскроет около тридцати самых резонансных афер. Одной из них станет знакомство с бывшим одноклассником. 

Да-да, именно знакомство. Поскольку человек, который представился школьным приятелем ведущей, окажется обычным аферистом. Более того, он захочет поджечь Елену-Кристину Лебедь!

3 выпуск проекта «Аферисты в сетях-5» смотрите онлайн на в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Афристы в сетях-5» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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Новый Канал Елена-Кристина Лебедь Аферисты в сетях телешоу Аферисты в сетях-5

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