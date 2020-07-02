Говорит Украина: Ноги теряю, а за предателем скучаю? (эфир от 02.07.2020)

2 июля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

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Эти кадры облетели всю страну! Ребенка выбросили из окна из-за того, что он мешал смотреть порно! Плач мальчика услышала соседка, которая сразу вызвала полицию! Но мать ребенка закрылась в квартире вместе с раненым сыном и отчимом! Сейчас мальчик в больнице, но его брат близнец до сих пор остается в этой семье!

Кто на самом деле угрожает детям? Кого обвиняет мать в трагедии, которая произошла с ее сыном? И с кем останутся близнецы после этой программы?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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