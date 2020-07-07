Говорит Украина: На чердаке куры, в подвале рыбы, а младенца в роддоме потеряли? (эфир от 06.07.2020)

7 июля 2020 14:40 Александр Кива
Говорит Украина: На чердаке куры, в подвале рыбы, а младенца в роддоме потеряли? (эфир от 06.07.2020)
Говорит Украина: На чердаке куры, в подвале рыбы, а младенца в роддоме потеряли? (эфир от 06.07.2020)

6 июля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Смертельные роды в Энергодаре! Днем дочь Татьяны пошла на курсы английского языка, а вечером скорая доставила ее в роддом. При осмотре было слышно сердцебиение ребенка, но уже через 30 минут врачи сообщили, что младенец умер! На следующий день роженицу срочно доставили в областную больницу в критическом состоянии. А в выписке серьезные травмы не указали! Через 43 дня Татьяне сообщили, что спасти дочь не удалось! А в день похорон несчастную женщину ошарашили - тело ее внучки исчезло!

Кто виноват в смерти дочери и внучки Татьяны? Почему женщины боятся рожать в энергодарском роддоме? Сколько там стоят роды? Кто живет в подвале заведения, а кто - на чердаке? Кто понесет за все это ответственность? Смотрите эксклюзив 6 июня в 20:10

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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