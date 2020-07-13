Говорит Украина: На детектор приведу - измену жены докажу? (эфир от 09.07.2020)

13 июля 2020 19:30 Александр Кива
Говорит Украина: На детектор приведу - измену жены докажу? (эфир от 09.07.2020)
Говорит Украина: На детектор приведу - измену жены докажу? (эфир от 09.07.2020)

9 июля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Влюбленный Виталий не спит по ночам, почти не ест и постоянно смотрит в окно, ожидая с работы любимую. Подозрения у мужчины закрались, когда любимая стала чаще задерживаться с работы, а однажды он даже почувствовал как от нее пахло другим человеком! Из-за постоянных ревностей у мужчины внутри все будто пылает! И он считает, что эти страдания может остановить только тестирование любимой на детекторе лжи! Обоснованы ли подозрения Виталия относительно измен его жены? Какие женщины из прошлого мужа появятся в нашей студии, чтобы расставить все точки над «и»? Но согласится его избранница пройти полиграф?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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