МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)

18 июля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел 21 выпуск второго сезона шоу МастерШеф. Профессионалы.

Эдуард Канарян, Александр Цвигун, Евгений Грибеник, Давид Даниелян и Владислав Ярмаков стали финалистами проекта. Но, чтобы попасть в тройку суперфиналистов, участникам проекта «МастерШеф. Профессионалы-2» нужно пройти еще одно испытание.

Зрителей ждет феерический финал кулинарного проекта «МастерШеф. Профессионалы-2». Наконец-то страна узнает имя лучшего шефа страны. Кто же сможет не поддаться эмоциям и волнению, не допустить ошибки, и представить свои блюда лучшим образом в суперфинале.

21 выпуск шоу ««МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.