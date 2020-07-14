Аферисты в сетях-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
14 июля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 12 выпуск 5 сезона проекта Аферисты в сетях.
В 12 выпуске проекта Аферисты в сетях 2020 ведущая притворится девушкой, которая решила привести себя в форму. Она свяжется с фитнес-тренером Алесей, которая якобы предлагает своим клиентам эксклюзивную голливудскую программу тренировок. Алеся предложит Елене-Кристине заниматься совершенно бесплатно. По словам фитнес-тренера, она сейчас набивает клиентскую базу, поэтому не берет денег.
Также в 12 выпуске вы увидите проверку на верность: Костя закажет проверку для своей девушки. Аня работает клинером, и она часто убирает в домах обеспеченных мужчин. Парень боится, что любимая не устоит перед соблазном и попробует закрутить роман с богачом.
Команда проекта устроит для девушки провокацию. Красавец-актер притворится обеспеченным клиентом, которому очень понравилась симпатичная Аня. Пройдет ли девушка проверку?
12 выпуск проекта «Аферисты в сетях-5» смотрите в 20:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.