Аферисты в сетях-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

14 июля 2020 20:00 Юлия Крутиева
Аферисты в сетях-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
пресс-служба Нового канала

14 июля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 12 выпуск 5 сезона проекта Аферисты в сетях.

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Смотрите в 12 выпуске 5 сезона «Аферистов в сетях»: Елене-Кристине Лебедь придется оголиться, чтобы вывести мошенников на чистую воду! Сейчас онлайн-тренировки популярны как никогда. Но будьте осторожны: под профилем сертифицированного фитнес-тренера могут скрываться мошенники. 

В 12 выпуске проекта Аферисты в сетях 2020 ведущая притворится девушкой, которая решила привести себя в форму. Она свяжется с фитнес-тренером Алесей, которая якобы предлагает своим клиентам эксклюзивную голливудскую программу тренировок. Алеся предложит Елене-Кристине заниматься совершенно бесплатно. По словам фитнес-тренера, она сейчас набивает клиентскую базу, поэтому не берет денег.

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Целую неделю ведущая программы Аферисты в сетях будет выполнять указания таинственной Алеси. Она каждый день будет присылать тренеру видеоотчеты о занятиях. Сначала у нее не возникнет никаких подозрений, ведь Алеся действительно пишет исключительно про спорт и питание. И только на 8 день расследования тренер покажет свое истинное лицо. Она предложит Елене-Кристине еще один бесплатный комплекс упражнений с заманчивым названием «Идеальная грудь». Что происходит с жертвой мошенников после того, как она соглашается на приобретение этой программы?

Также в 12 выпуске вы увидите проверку на верность: Костя закажет проверку для своей девушки. Аня работает клинером, и она часто убирает в домах обеспеченных мужчин. Парень боится, что любимая не устоит перед соблазном и попробует закрутить роман с богачом.

Команда проекта устроит для девушки провокацию. Красавец-актер притворится обеспеченным клиентом, которому очень понравилась симпатичная Аня. Пройдет ли девушка проверку?

12 выпуск проекта «Аферисты в сетях-5» смотрите в 20:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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