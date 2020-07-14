Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

14 июля 2020 19:00 Юлия Крутиева
Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
пресс-служба Нового канала

14 июля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 11 выпуск 5 сезона проекта Аферисты в сетях.

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Смотрите в 11 выпуске 5 сезона «Аферистов в сетях»: новые расследования команды Елены-Кристины Лебедь - коварные мошенники, которые готовы пойти на все, чтобы завладеть вашим имуществом! Ведущей удалось полностью обновить свой гардероб. Думаете, ничего удивительно? Но нет! В 11 выпуске шоу Аферисты в сетях (2020) ведущая сделала это совершенно бесплатно.

Несколько недель назад Елене-Кристине Лебедь написала итальянка Франческа и предложила отправить ей качественную одежду на шару. Мол, в Италии она имеет собственный бренд, с которым хотела бы выйти на украинский рынок. Но итальянская размерная сетка отличается от постсоветской, поэтому необходимо протестировать одежду. Где давит, что не нравится, не видно ли швов… Для каждой девушки эта работа – счастливый билет! И новая одежда будет ежемесячно, и особенно беспокоиться не нужно. А главное условие – прислать фото в нижнем белье, чтобы лучше было видно, что именно нужно выслать. Звучит убедительно…

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Первое, что насторожило команду программы Аферисты в сетях 5 сезон, - город, откуда пришла посылка. Вы думаете, что из солнечного Милана? Мы тоже были в этом убеждены. Но на коробке с одеждой четко было указано – Одесса. А дальше Франческа попросила Елену-Кристину примерить все наряды точно в 19:00. Для чего? И чего стоила ведущей посылка с итальянской одеждой на шару? Вы будете шокированы!

В проекте Нового канала Аферисты в сетях 5 сезон 11 выпуск проверить благоверного на верность решила 26-летняя Аня. С любимым Антоном девушка уже 4 года живет под одной крышей. Кино, театры, романтические походы в рестораны… Кажется, все как у людей. Однако Аня интуитивно чувствует охлаждение чувств. Героиня постоянно пытается удивлять Антона различными хобби. Более того, она даже увлеклась пол дэнсом! Но парень недооценивает старания Ани… Что ж, посмотрим, какая причина такого отношения. И почему Антон прямо на свидании с ведущей бросил свою девушку!

11 выпуск проекта «Аферисты в сетях-5» смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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