18 июля в 19:00 на телеканале СТБ состоится финальный двадцать первый выпуск проекта МастерШеф. Профессионалы-2. Наконец-то все узнают имя победителя.

Эдуард Канарян, Александр Цвигун, Евгений Грибеник, Давид Даниелян и Владислав Ярмаков стали финалистами проекта. Но, чтобы попасть в тройку суперфиналистов, участникам проекта «МастерШеф. Профессионалы-2» нужно пройти еще одно испытание.

В этот раз шефы будут готовить блюда из ингредиентов, которые использовали на кастинге.

Именно эти продукты дали им билет туда, где они находятся сейчас. Но они прошли большой путь, изменились и многому научились, - рассказывает Эктор Хименес-Браво. - Теперь могут показать совершенно другой уровень. Задачей будет приготовить из ингредиентов кастинга кардинально другое блюдо.

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020) / пресс-служба канала СТБ

У Евгения были язычки ягненка с пюре из тыквы и цитрусовыми, пюре из батата и желе из тархуна. У Владислава – утиная грудка с обугленным бананом и зеленым птитимом. Эдуард готовил баклажан с йогуртом, маринованными грибами шиитаке и маш бобами. Давид делал каре ягненка с двумя видами пюре нуазет. Александр – куриные «трюфеля» с пеной из жженой цветной капусты с луком.

Так как участники «МастерШефа. Профессионалы-2» изменились за время проекта, то ингредиенты тоже могут меняться. Но к своему набору продуктов шефы могут добавить только один новый ингредиенты.

Кто сможет удивить судей, покажет последнее испытание проекта. Трое из пяти попадут в суперфинал, где должны будут продемонстрировать все свое мастерство, чтобы стать заслуженным победителем второго сезона шоу «МастерШеф. Профессионалы-2». Уже 18 июля в 19:00 на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,