Говорит Украина: Мой сын или брата? Любимая, хочу знать! (эфир от 17.08.2020)

17 августа 2020 19:30 Александр Кива
Говорит Украина: Мой сын или брата? Любимая, хочу знать! (эфир от 17.08.2020)
Говорит Украина: Мой сын или брата? Любимая, хочу знать! (эфир от 17.08.2020)
пресс-служба

17 августа на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Перед работой Юрий собирался позавтракать с 3-летним сыном, а когда услышал от жены ужасное признание - его жизнь перевернулась! Наибольшим ударом для мужчины было то, что возможный любовник ее супруги - его родной брат! А через два месяца жена сообщила, что беременна. Теперь мужчина не знает кем приходится ребенку: отцом или дядей!

Кто отец младшего сына Юрия? Действительно ли жена имела интимную близость с его родным братом? Кого же женщина считает отцом ребенка? Правду раскроет полиграф и тест ДНК!

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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