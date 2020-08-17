Говорит Украина: Мой сын или брата? Любимая, хочу знать! (эфир от 17.08.2020)

Говорит Украина: Мой сын или брата? Любимая, хочу знать! (эфир от 17.08.2020)

17 августа на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

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Перед работой Юрий собирался позавтракать с 3-летним сыном, а когда услышал от жены ужасное признание - его жизнь перевернулась! Наибольшим ударом для мужчины было то, что возможный любовник ее супруги - его родной брат! А через два месяца жена сообщила, что беременна. Теперь мужчина не знает кем приходится ребенку: отцом или дядей!

Кто отец младшего сына Юрия? Действительно ли жена имела интимную близость с его родным братом? Кого же женщина считает отцом ребенка? Правду раскроет полиграф и тест ДНК!

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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