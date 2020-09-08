Другая жизнь с Жанной Бадоевой: Мексика - смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
8 сентября 2020 22:49
6 сентября на телеканале Интер и на нашем сайте TV.UA вышел 7 выпуск программы Другая жизнь, посвященный Мексике.
Другая жизнь - Расположенный в живописной долине, окруженной горами, Мехико привлекает завораживающими песнями ансамблей мариаги, невероятно острой кухней, текилой и большим количеством традиций. Жизнь в Мексике многим из нас известна только по сериалам. Не шуточные страсти разворачиваются на глазах у миллионов телезрителей. В этот раз команде программы «Другая жизнь» предстоит узнать насколько темпераментны мексиканцы в реальной жизни.
Новый выпуск программы Другая жизнь с Жанной Бадоевой смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.