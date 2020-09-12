Другая жизнь с Жанной Бадоевой: Стокгольм - смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)

12 сентября 2020 18:05 Александр Кива
Другая жизнь с Жанной Бадоевой: Стокгольм - смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)
Другая жизнь с Жанной Бадоевой: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)

13 сентября на телеканале Интер и на нашем сайте TV.UA выйдет 10 выпуск программы Другая жизнь, посвященный Стокгольму.

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Смотрите в новом выпуске проекта Другая жизнь: Известная телеведущая Жанна Бадоева будет знакомить телезрителей с жизнью людей в Стокгольме. Знали ли вы, что в декретный отпуск в Швеции уходят не только женщины, но и мужчины? И что детям при рождении здесь дают сразу несколько имен – чтобы во взрослой жизни они сами могли выбрать то, которое им больше нравится. Или что в этой северной стране не принято делить профессии на «мужские» и «женские», поэтому нередко даже пасторами в шведских церквях работают женщины, которые, кстати, на мессы одеваются не в традиционные рясы священнослужителей, а в дизайнерские платья! Об этих и других особенностях жизни в Стокгольме смотрите в «Другой жизни»!

Новый выпуск программы Другая жизнь с Жанной Бадоевой смотрите 13 сентября в 11:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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