Говорит Украина: В глазах племянника увидела чужого мужчину? (эфир от 14.09.2020)

14 сентября 2020 19:50 Александр Кива
Говорит Украина: В глазах племянника увидела чужого мужчину? (эфир от 14.09.2020)
Говорит Украина: В глазах племянника увидела чужого мужчину? (эфир от 14.09.2020)
пресс-служба

14 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — В глазах племянника увидела чужого мужчину?

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Последний год для брата Татьяны стал настоящим кошмаром: сначала он попал в аварию, потерял работу, а два месяца назад жена лишила его самого дорогого ... сына. И Татьяна хочет открыть брату глаза! Теперь, чтобы увидеть сына - брату Татьяны надо платить деньги, чтобы войти в дом! Но самое страшное, говорит Татьяна, что мальчик, которого брат считает сыном - не от него!

Что покажет ДНК на отцовство - действительно ли 9 лет Алена обманывала Сергея? Какую роль в этих отношениях сыграли целители и свидетелем какого кровавого преступления стал ребенок?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:50 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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