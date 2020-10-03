Другая жизнь с Жанной Бадоевой - Копенгаген: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 04.10.2020)

3 октября 2020 20:35 Александр Кива
Другая жизнь с Жанной Бадоевой - Копенгаген: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 04.10.2020)
Другая жизнь с Жанной Бадоевой: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 04.10.2020)
пресс-служба

4 октября на телеканале Интер и на нашем сайте TV.UA выйдет 16 выпуск программы Другая жизнь с Жанной Бадоевой, посвященный Копенгагену.

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Смотрите в новом выпуске проекта Другая жизнь: Известная телеведущая Жанна Бадоева будет знакомить телезрителей с жизнью людей в столице Дании – Копенгагене. Почему датчане считают себя самой счастливой нацией в мире? Правда ли, что в этой стране детей никогда не наказывают, а в школах ученикам не ставят оценок? Как местные жители относятся к огромным налогам и почему предпочитают ездить на велосипедах, а не на автомобилях? И как случилось, что гордостью столицы Дании стал… мусороперерабатывающий завод, построенный в самом центре Копенгагена? 

Новый выпуск программы Другая жизнь с Жанной Бадоевой смотрите 4 октября в 10:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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