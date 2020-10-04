Майже колишні: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 06.10.2020)
4 октября 2020 20:10
Юлия Крутиева
Майже колишні: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 06.10.2020)
пресс-служба
6 октября на нашем сайте TV.UA телезрители увидят заключительный 6 выпуск реалити-шоу Майже колишні.
Смотрите в 6 выпуске реалити-шоу Майже колишні
: пары, которые находятся в шаге от развода получат еще один шанс. В течение семи дней "почти бывшие" будут жить в разделённом пополам доме. Это поможет понять паре, готовы ли они на изменения, чтобы спасти брак. Или же такой эксперимент поставит точку на их отношениях.
6 выпуск реалити-шоу Майже колишні смотрите 06.10.2020 онлайн на нашем сайте TV.UA.
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