Міняю жінку-15: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.10.2020)
10 октября 2020 23:40
Юлия Крутиева
Міняю жінку-15: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.10.2020)
пресс-служба
13 октября на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 3 выпуск 15 сезона реалити-шоу Міняю жінку.
Смотрите в 3 выпуске проекта Міняю жінку-15
: каждую неделю женщины из разных домов «меняются местами» проводя время в качестве хозяйки в другой семье. В другой не только по быту, традициям, но даже по менталитету. Ведь участие в шоу принимают не только женщины с разных городов Украины, но и даже разных стран и континентов. За всю историю существования проекта в нем поучаствовало более 100 семей. Несмотря на разногласия, участникам приходится сосуществовать вместе весь проект. Смогут ли они преодолеть различия и подружиться? Или же различия окажутся слишком сильными? - Узнавайте после просмотра проекта "Міняю жінку".
3 выпуск реалити-шоу Міняю жінку-15 смотрите 13.10.2020 в 22:30 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски реалити «Міняю жінку-15» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.