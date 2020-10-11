Другая жизнь с Жанной Бадоевой - Амстердам: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 11.10.2020)
11 октября 2020 13:17
11 октября на телеканале Интер и на нашем сайте TV.UA вышел 17 выпуск программы Другая жизнь с Жанной Бадоевой, посвященный Амстердаму.
Другая жизнь: Жанна Бадоева отправляется в Амстердам. Она побывает в уникальном родильном отеле, выяснит, почему местные студенты с удовольствием живут в грузовых контейнерах, попробует торговать селедкой в уличной палатке и пообщается с местными жителями.
Новый выпуск программы Другая жизнь с Жанной Бадоевой смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.