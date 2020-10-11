Другая жизнь с Жанной Бадоевой - Анталья: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 11.10.2020)
11 октября 2020 13:28
Другая жизнь с Жанной Бадоевой: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 11.10.2020)
пресс-служба
11 октября на телеканале Интер и на нашем сайте TV.UA вышел 18 выпуск программы Другая жизнь с Жанной Бадоевой, посвященный Антальи.
Другая жизнь: Анталья — один из самых известных курортов в мире. Но мало кто знает Анталью с другой стороны – как город, где работают, учатся, снимают знаменитые турецкие сериалы и делают уникальные операции. Жанна Бадоева показывает Анталью глазами местных жителей.
Новый выпуск программы Другая жизнь с Жанной Бадоевой смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.