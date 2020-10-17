Міняю жінку-15: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 20.10.2020)

17 октября 2020 20:50 Юлия Крутиева
Міняю жінку-15: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 20.10.2020)
Міняю жінку-15: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 20.10.2020)
пресс-служба

20 октября на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск 15 сезона реалити-шоу Міняю жінку.

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Смотрите в 4 выпуске проекта Міняю жінку-15: каждую неделю женщины из разных домов «меняются местами» проводя время в качестве хозяйки в другой семье. В другой не только по быту, традициям, но даже по менталитету. Ведь участие в шоу принимают не только женщины с разных городов Украины, но и даже разных стран и континентов. За всю историю существования проекта в нем поучаствовало более 100 семей. Несмотря на разногласия, участникам приходится сосуществовать вместе весь проект. Смогут ли они преодолеть различия и подружиться? Или же различия окажутся слишком сильными?

4 выпуск реалити-шоу Міняю жінку-15 смотрите 20.10.2020 в 22:45 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити «Міняю жінку-15» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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