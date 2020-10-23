Детектор лжи-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 26.10.2020)
23 октября 2020 22:50
Юлия Крутиева
Детектор лжи-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 26.10.2020)
пресс-служба канала СТБ
26 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 9 выпуск шоу Детектор лжи-10.
Смотрите в 9 выпуске проекта Детектор лжи-10
: Разобраться в своей жизни хочет 40-летний Алексей Савченко из Киева. Мужчина давно мечтает стать пастором и помогать людям, проповедуя Слово Божье. Но Алексей считает, что перед этим ему нужно скинуть с себя груз прошлого. На проекте его цель - доказать знакомым, что сейчас он - абсолютно новый человек. Однако кого на самом деле увидят близкие в кресле "Детектора лжи" - пастора или преступника?
9 выпуск проекта Детектор лжи-10 смотрите 26.10.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта «Детектор лжи-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.