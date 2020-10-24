Другая жизнь с Жанной Бадоевой - Вьетнам: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)
24 октября 2020 18:33
Александр Кива
Другая жизнь с Жанной Бадоевой: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)
пресс-служба
25 октября на телеканале Интер и на нашем сайте TV.UA выйдет 21 выпуск программы Другая жизнь с Жанной Бадоевой, посвященный Вьетнаму.
Смотрите в новом выпуске проекта Другая жизнь
: В этой стране только 10% местных жителей – буддисты, а все остальные – анимисты, и даже при выборе имени для ребенка они консультируются… с призраками! Кстати, здесь со дня рождения малыша считается, что ему уже один год. Почему люди во Вьетнаме боятся фотографироваться втроем и никогда не будут свистеть ночью? И как случилось, что во второй в мире стране по экспорту кофейных зерен местные жители совсем не пьют кофе? Об этих и других особенностях жизни во Вьетнаме расскажет телеведущая Жанна Бадоева.
Новый выпуск программы Другая жизнь с Жанной Бадоевой смотрите 25 октября в 10:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.