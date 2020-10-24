Другая жизнь с Жанной Бадоевой - Вьетнам: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)

24 октября 2020 18:33 Александр Кива
Другая жизнь с Жанной Бадоевой - Вьетнам: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)
Другая жизнь с Жанной Бадоевой: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)
пресс-служба

25 октября на телеканале Интер и на нашем сайте TV.UA выйдет 21 выпуск программы Другая жизнь с Жанной Бадоевой, посвященный Вьетнаму.

Читайте такжеГотовим вместе: Блюда на гриле (эфир от 16.08.2020)
Смотрите в новом выпуске проекта Другая жизнь: В этой стране только 10% местных жителей – буддисты, а все остальные – анимисты, и даже при выборе имени для ребенка они консультируются… с призраками! Кстати, здесь со дня рождения малыша считается, что ему уже один год. Почему люди во Вьетнаме боятся фотографироваться втроем и никогда не будут свистеть ночью? И как случилось, что во второй в мире стране по экспорту кофейных зерен местные жители совсем не пьют кофе? Об этих и других особенностях жизни во Вьетнаме расскажет телеведущая Жанна Бадоева.

Новый выпуск программы Другая жизнь с Жанной Бадоевой смотрите 25 октября в 10:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

Жанна Бадоева видео телешоу Другая жизнь Другая жизнь с Жанной Бадоевой

Материалы по теме

Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 26.10.2020
Телешоу

Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 26.10.2020
О чем молчат женщины: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 28.10.2020)
Телешоу

О чем молчат женщины: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 28.10.2020)
Дети против звезд-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 28.10.2020)
Телешоу

Дети против звезд-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 28.10.2020)
МастерШеф-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.10.2020)
Телешоу

МастерШеф-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.10.2020)

Популярное на сайте

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Популярное видео

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK