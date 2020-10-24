Другая жизнь с Жанной Бадоевой - Канары: смотреть 22 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)

24 октября 2020 18:44 Александр Кива
Другая жизнь с Жанной Бадоевой - Канары: смотреть 22 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)
Другая жизнь с Жанной Бадоевой: смотреть 22 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)
пресс-служба

25 октября на телеканале Интер и на нашем сайте TV.UA выйдет 22 выпуск программы Другая жизнь с Жанной Бадоевой, посвященный Канарам.

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Смотрите в новом выпуске проекта Другая жизнь: Известная телеведущая Жанна Бадоева расскажет и покажет телезрителям, как и чем живут люди на Канарских островах. Знаете ли вы, что здесь почти все местные жители занимаются серфингом, а детей ставят на доску уже с 3-летнего возраста? Кстати, одна из самых востребованных профессий здесь – архитектор пляжей. Чем занимаются эти люди? Почему канарцы  каждый день покупают лотерейные билеты? И что это за «налог на солнце», за неуплату которого местным жителям не так давно грозил огромный штраф? Подробности – в «Другой жизни»!

Новый выпуск программы Другая жизнь с Жанной Бадоевой смотрите 25 октября в 11:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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