Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.11.2020)

26 октября 2020 21:32 Юлия Крутиева
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.11.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.11.2020)
пресс-служба

1 ноября на СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск мистического реалити Следствие ведут экстрасенсы.

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Смотрите в новом выпуске проекта Следствие ведут экстрасенсы: сильнейшие ясновидящие попытаются разобраться в загадочной череде детских смертей в семье Ольги Таран из Бердянска. Несчастная женщина потеряла четверых детей. Она полагает, что на тот свет ее малышей забирает первая дочь Альбина, которая погибла в результате пожара. И все потому, что во время пожара мама ее не спасла. Но так ли это на самом деле? Не пропустите расследование, которое приведет ясновидящих к одному из самых кровавых убийц Украины!

Новый выпуск проекта Следствие ведут экстрасенсы смотрите 01.11.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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