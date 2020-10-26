Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.11.2020)
26 октября 2020 21:32
Юлия Крутиева
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.11.2020)
пресс-служба
1 ноября на СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск мистического реалити Следствие ведут экстрасенсы.
Смотрите в новом выпуске проекта Следствие ведут экстрасенсы
: сильнейшие ясновидящие попытаются разобраться в загадочной череде детских смертей в семье Ольги Таран из Бердянска. Несчастная женщина потеряла четверых детей. Она полагает, что на тот свет ее малышей забирает первая дочь Альбина, которая погибла в результате пожара. И все потому, что во время пожара мама ее не спасла. Но так ли это на самом деле? Не пропустите расследование, которое приведет ясновидящих к одному из самых кровавых убийц Украины!
Новый выпуск проекта Следствие ведут экстрасенсы смотрите 01.11.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.