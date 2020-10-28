Детектор лжи-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.11.2020)

28 октября 2020 23:30 Юлия Крутиева
Детектор лжи-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.11.2020)
Детектор лжи-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.11.2020)
пресс-служба канала СТБ

2 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 10 выпуск шоу Детектор лжи-10.

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Смотрите в 10 выпуске проекта Детектор лжи-10: пройти тест на честность попробует 24-летняя Алина Король. Девушка воспитывает сына от мужчины, который не только отказывается от брака, но и донимает ее постоянными подозрениями в неверности. Четыре года назад любимый Федор буквально унюхал измену – вернувшись домой, он ощутил запах секса от своей беременной жены. Алина уже устала доказывать, что не имела отношений с другим мужчиной. Ее последняя надежда – это «Детектор лжи». Получится ли у героини доказать свою правоту и избавиться от постоянного прессинга?

10 выпуск проекта Детектор лжи-10 смотрите 02.11.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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