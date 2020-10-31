Другая жизнь с Жанной Бадоевой - Милан: смотреть 23 выпуск онлайн (эфир от 01.11.2020)

Смотрите в новом выпуске проекта Другая жизнь: Телеведущая Жанна Бадоева расскажет и покажет, как живут люди в одной из мировых столиц моды – Милане. Правда ли, что все местные жители прекрасно разбираются в модных трендах и красиво одеваются? А модельеров здесь больше, чем страз на наряде поп-звезды? Как дизайнеры выживают в условиях такой жесткой конкуренции? Что происходит за кулисами модных показов? Легко ли в Милане стать моделью? Как здесь живут местные аристократы? И почему в этом городе очень популярны клубы разведенных мужчин? Смотрите в «Другой жизни»!