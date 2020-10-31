Другая жизнь с Жанной Бадоевой - Милан: смотреть 23 выпуск онлайн (эфир от 01.11.2020)

31 октября 2020 21:36 Александр Кива
Другая жизнь с Жанной Бадоевой - Милан: смотреть 23 выпуск онлайн (эфир от 01.11.2020)
Другая жизнь с Жанной Бадоевой: смотреть 23 выпуск онлайн (эфир от 01.11.2020)
пресс-служба

1 ноября на телеканале Интер и на нашем сайте TV.UA выйдет 22 выпуск программы Другая жизнь с Жанной Бадоевой, посвященный Милану.

Читайте такжеГотовим вместе: Блюда на гриле (эфир от 16.08.2020)
Смотрите в новом выпуске проекта Другая жизнь:  Телеведущая Жанна Бадоева расскажет и покажет, как живут люди в одной из мировых столиц моды – Милане. Правда ли, что все местные жители прекрасно разбираются в модных трендах и красиво одеваются? А модельеров здесь больше, чем страз на наряде поп-звезды? Как дизайнеры выживают в условиях такой жесткой конкуренции? Что происходит за кулисами модных показов? Легко ли в Милане стать моделью? Как здесь живут местные аристократы? И почему в этом городе очень популярны клубы разведенных мужчин? Смотрите в «Другой жизни»!

Новый выпуск программы Другая жизнь с Жанной Бадоевой смотрите 1 ноября в 10:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

Жанна Бадоева видео телешоу Другая жизнь

Материалы по теме

Маскарад: стало известно, кто скрывался за образом Барана-рэпера
Новости

Маскарад: стало известно, кто скрывался за образом Барана-рэпера
Маскарад: стало известно, кто скрывался за образом Русалки
Новости

Маскарад: стало известно, кто скрывался за образом Русалки
Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)
Телешоу

Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)
Другая жизнь с Жанной Бадоевой: смотреть 24 выпуск онлайн (эфир от 01.11.2020)
Телешоу

Другая жизнь с Жанной Бадоевой: смотреть 24 выпуск онлайн (эфир от 01.11.2020)

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 30.10.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 30.10.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Холостячка: сразу 4 участника покинули проект в 1 выпуске от 23.10.2020

Холостячка: сразу 4 участника покинули проект в 1 выпуске от 23.10.2020

Популярное видео

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK