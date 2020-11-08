Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 08.11.2020)

8 ноября 2020 года на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет 7 выпуск популярного медицинского проекта Я соромлюсь свого тіла-7.

Смотрите в 7 выпуске шоу

Из-за волчьей челюсти и заячьей губы мужчина не может нормально жить

На этот раз первым принимать пациентов будет Валерий Ославский, и к нему спешит на прием 42-летний Андрей Агафонов из Полтавы. Мужчину беспокоит дефект лица. Он родился с волчьей челюстью и заячьей губой, перенес несколько операций, но проблему до конца так и не удалось решить. Хирургическое вмешательство помогло только улучшить дыхание и дать возможность разговаривать, но челюсти и дальше функционируют неправильно. В проекте Я соромлюсь свого тіла 7 сезон Андрей расскажет, что из-за проблем с внешностью он не может найти любимого человека и создать полноценную семью. Каким будет вердикт челюстно-лицевого хирурга? Удастся ли Андрею решить свою проблему и начать жить на полную? Узнайте в проекте СТБ Я соромлюсь свого тіла сезон 7.

В программу Я соромлюсь свого тіла ежедневно поступают десятки анкет от пациентов с тяжелыми болезнями. Одной из таких является история маленькой Олеси. В 7 лет девочка знает, как это жить со страшной болью и ежедневно видеть слезы мамы. У Олеси отек роговицы и критическая глаукома – это значит, что в любой момент девочка может потерять не только зрение, но и лишиться глаза. Глаза героини очень активно реагируют на свет, поэтому ей приходится целый день сидеть дома и прятаться за темными шторами. Удастся ли лучшим врачам страны помочь маленькой пациентке?

7 выпуск шоу Я соромлюсь свого тіла-7 смотрите 08.11.2020 в 21:15 на СТБ и после эфира на нашем сайте tv.ua