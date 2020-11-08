Хата на тата-9: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.11.2020)

8 ноября 2020 21:55 Юлия Крутиева
Хата на тата-9: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.11.2020)
Хата на тата-9: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.11.2020)
кадр из программы

14 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск 9 сезона реалити Хата на тата.

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Смотрите в 4 выпуске реалити Хата на тата-9: телезрителей ждет продолжение истории артистичного папы Олега Телятника, который вот уже 20 лет посвящает жизнь сцене и актерской деятельности. В его арсенале множество ролей в спектаклях для детей. Больше всего Олег гордится ролью масленка. Он уверен, что по мастерству не уступает Брюсу Уиллису в «Крепком орешке»! Дома герой ведет себя, как голливудская звезда. Как говорит сам Олег, ему требуется особый уход. Супруга для него – и личный стилист, и парикмахер, и косметолог, и швея. Папа хочет быть селебрити и для своих троих сыновей. Все время Олег занят только собой. А вот женщина о свободном времени может только мечтать. Уже сегодня папа-актер на себе ощутит, как не сладка работа по хозяйству. Справится ли он с домашними обязанностями, детьми и пересмотрит ли свои взгляды на жизнь?

4 выпуск реалити Хата на тата-9 смотрите 14.11.2020 в 17:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити «Хата на тата-9» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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