Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.11.2020)

9 ноября 2020 20:45 Юлия Крутиева
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.11.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.11.2020)
пресс-служба канала СТБ

15 ноября на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: испуганная, голодная и с температурой под сорок! В таком состоянии трехлетнюю Софию в три часа ночи обнаружила полиция в одной из квартир Киева. Рядом не было ни мамы, ни отца – только совсем посторонний девочке мужчина. Пока родных Софии искали по всей стране, девочку госпитализировали. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию и подозрение на коронавирус. Бабушка Софии до сих пор не может понять, куда же ночью делись ее родители. Кем окажется мужчина, с которым девочка не впервые остается без присмотра родных, и что на самом деле он делал с малышкой? Где все это время была ее мама и как трехлетний ребенок оказалась в эпицентре любовного треугольника? А также, к кому из взрослых стоит вернуться Софии после больницы? Команда проекта провела собственно расследование и готова раскрыть правду.

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 15.11.2020 в 20:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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