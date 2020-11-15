Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 15.11.2020)

15 ноября 2020 14:35 Александр Кива
Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 15.11.2020)
Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 15.11.2020)
пресс-служба

15 ноября 2020 года на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет 8 выпуск популярного медицинского проекта Я соромлюсь свого тіла-7.

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Смотрите в 8 выпуске шоу Я соромлюсь свого тіла-7

В медицинском проекте Я соромлюсь свого тіла 7 сезон 8 выпуск от 15.11.2020 врачи столкнутся с несколькими случаями рака в терминальной стадии. Пациенты годами не получают помощи. Вместо того, чтобы обратиться к квалифицированным онкологам, они идут на поводу у псевдо-профессора, который выписывает всем одинаковые лекарства. Таких запущенных случаев в проекте еще не было! Можно ли помочь несчастным, которые довели себя до такого состояния сами?

Случай Татьяны Юрьевны

Женщина обратилась за помощью из-за рака молочной железы. Грудь Татьяны находится в ужасающем состоянии! Она обнаружила образование под рукой еще 10 лет назад. Женщина не обращалась к специалистам и скрывала свое заболевание от мужа. В 8 выпуске проекта Я соромлюсь свого тіла 2020 она признается, что уже шесть лет принимает лекарства от некоего профессора Потопальского. Якобы он ученый и разрабатывает лекарства. Татьяне со временем становилось только хуже, однако она не прекращала сомнительное лечение. Что скажет онколог, когда оценит состояние женщины?

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Врач проекта Я соромлюсь свого тіла Екатерина Безвершенко позже услышит фамилию профессора Потопальского от еще одного человека. Николай Анатольевич тоже долгое время принимал лекарства от этого «доктора». Сейчас никто не может гарантировать, что мужчина выживет. Что скажут врачи? Есть ли у него хоть какой-то шанс? Узнайте в программе Я соромлюсь свого тіла 7 сезон 8 выпуск!

Мать троих детей страдает из-за своих зубов

У Татьяны с детства большие выдающиеся передние зубы. Тем не менее, она вышла замуж и родила троих дочек. Татьяна мучается от постоянной боли и кровоточивости десен, а еще ей приходится очень медленно и осторожно есть. Но больше всего Татьяна боится, что дети ее стыдятся. Да еще и муж начал изменять ей… Удастся ли врачам спасти челюсти Татьяны?

8 выпуск шоу Я соромлюсь свого тіла-7 смотрите 15.11.2020 в 21:15 на СТБ и после эфира на нашем сайте tv.ua

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