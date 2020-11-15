Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 15.11.2020)
15 ноября 2020 года на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет 8 выпуск популярного медицинского проекта Я соромлюсь свого тіла-7.
В медицинском проекте Я соромлюсь свого тіла 7 сезон 8 выпуск от 15.11.2020 врачи столкнутся с несколькими случаями рака в терминальной стадии. Пациенты годами не получают помощи. Вместо того, чтобы обратиться к квалифицированным онкологам, они идут на поводу у псевдо-профессора, который выписывает всем одинаковые лекарства. Таких запущенных случаев в проекте еще не было! Можно ли помочь несчастным, которые довели себя до такого состояния сами?
Случай Татьяны Юрьевны
Женщина обратилась за помощью из-за рака молочной железы. Грудь Татьяны находится в ужасающем состоянии! Она обнаружила образование под рукой еще 10 лет назад. Женщина не обращалась к специалистам и скрывала свое заболевание от мужа. В 8 выпуске проекта Я соромлюсь свого тіла 2020 она признается, что уже шесть лет принимает лекарства от некоего профессора Потопальского. Якобы он ученый и разрабатывает лекарства. Татьяне со временем становилось только хуже, однако она не прекращала сомнительное лечение. Что скажет онколог, когда оценит состояние женщины?
Мать троих детей страдает из-за своих зубов
У Татьяны с детства большие выдающиеся передние зубы. Тем не менее, она вышла замуж и родила троих дочек. Татьяна мучается от постоянной боли и кровоточивости десен, а еще ей приходится очень медленно и осторожно есть. Но больше всего Татьяна боится, что дети ее стыдятся. Да еще и муж начал изменять ей… Удастся ли врачам спасти челюсти Татьяны?
8 выпуск шоу Я соромлюсь свого тіла-7 смотрите 15.11.2020 в 21:15 на СТБ и после эфира на нашем сайте tv.ua