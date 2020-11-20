Свадебные драмы: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 20.11.2020)

20 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет 1 выпуск шоу Свадебные драмы.

Смотрите в 1 выпуске шоу Свадебные драмы

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Героиня непростой романтической истории Настя уже три года встречается со своим любимым Ваней. Девушка больше всего на свете хочет, чтобы парень наконец-то сделал ей предложение руки и сердца. Ей уже тридцать лет, куда же дальше тянуть. Так можно и в девках остаться…

Последней каплей стал невинный тост на дне рождения мамы Вани. Ее брат пожелал ей побыстрее нянчить внуков и отпраздновать свадьбу. Вот только сын в 1 выпуске реалити Свадебные драмы проигнорировал пожелание и сразу сменил тему. Настя не могла сдержать эмоций и быстро убежала на кухню. За ней побежала и ее подруга. Девушки долго обсуждали реакцию Вани на слова его дяди и придумали план: взять быка за рога и в присутствии всей семьи предложить парню жениться на Насте. Вот только Ваню предложение любимой поставило в ступор… Он в проекте Свадебные драмы 2020 отказал девушке, мол, еще нужно пожить для себя, накопить средства, а потом уже и будут белые платья и рестораны. Но Настя не смогла простить ему отказ.

Разговор с мамой несколько изменил представление Вани о свадьбе. Парень стремился самостоятельно заработать на празднование, но мать убедила его: если тянуть до последнего, то можно потерять любимую. На следующий день после ссоры герой в реалити Свадебные драмы 1 выпуск решил таки сделать предложение Насте, написав под ее окнами «Выйдешь за меня?». Как только девушка сказала «да», они поехали подавать заявление в этот прекрасный день. Однако тогда молодожены еще не знали, что им не суждено быть вместе…

Смотрите онлайн реалити Свадебные драмы 1 выпуск от 20.11.2020 и узнайте:

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1 выпуск шоу Свадебные драмы смотрите 20 ноября в 15:15 на СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.