Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 17 выпуск (эфир от 17.11.2020)

17 ноября на СТБ и на нашем сайте tv.ua вышел 17 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

Смотрите в 17 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК

В социальной программе Тайны ДНК 2 сезон 17 выпуск от 17.11.2020 вы услышите историю 25-летней Альбины из Днепра. Девушка прошла через ад и все детство терпела пытки от женщины, которую считала мамой. А теперь героиня хочет найти биологическую мать, чтобы задать один единственный вопрос: за что она ее бросила? Как получилось так, что Альбину воспитывала чужая для нее женщина? Удастся ли проекту Тайны ДНК разыскать мать девушки? Узнайте прямо сейчас.

С помощью теста ДНК Альбина Лимонова хочет найти биологическую родню

В свои 25 Альбина никогда не знала материнской ласки и заботы, а любовь и тепло получала только от бабушки, которая до сих пор поддерживает внучку. О своем детстве героиня вспоминает с ужасом, ведь мать постоянно выпивала и на фоне алкогольного опьянения становилась неадекватной и издевалась над дочерью.

В студии Тайны ДНК 2020 Альбина рассказала, что только в 22 года узнала, что все детство она провела с чужим человеком. Это известие перевернуло жизнь героини с ног на голову. И соседи и бабушка знали об этом, но все время скрывали правду. С тех пор как Альбина узнала о шокирующем факте, ее не покидает мысль, как бы сложилась ее судьба рядом с родной матерью? Терпела бы она такие пытки, как в приемной семье? Или наоборот имела бы счастливое детство?

Почему мать оставила ребенка в роддоме?

Команде проекта Тайны ДНК удалось провести масштабное расследование и найти возможную биологическую мать Альбины – Юлию Ткаченко. Женщина также живет в Днепре, однако она утверждает, о Альбине ничего не знает. Кто на самом деле друг другу Юлия и Альбина? Ответ – в конверте с тестом ДНК.

Хотите узнать, состоится ли встреча матери с дочерью?

17 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.