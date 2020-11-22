Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

22 ноября 2020 года на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет 9 выпуск популярного медицинского проекта Я соромлюсь свого тіла-7.

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Едва не поплатился жизнью из-за страха врачей

На этот раз первой принимать пациентов будет Екатерина Безвершенко. И к ней на прием спешит Николай Анатольевич. У мужчины онкология, поэтому он прячет лицо за маской, чтобы не пугать окружающих. Все началось три года назад с маленькой ранки на щеке, которую Николай пытался вылечить мазями и настойками. Однако самолечение не дало никаких положительных результатов. Эксперта программы Я соромлюсь свого тіла Екатерину Безвершенко шокирует не только запущенное состояние пациента, но и фамилия профессора, у которого мужчина лечился. Анатолий Потопальский – именно так зовут врача, который продает больным лекарства для лечения онкологии. Ужасные последствия такой терапии вы уже видели в предыдущих программах. Не слишком ли поздно Николай Анатольевич обратился за помощью? Удастся ли медицинскому проекту Я соромлюсь свого тіла 7 сезон вылечить пациента? Узнайте прямо сейчас!

Продолжение истории самого сложного пациента

Марьян Кунчик обратился в проект в прошлом сезоне и шокировал своей историей всю страну. Мужчина получил 80% ожогов тела и чудом остался жив. Как напоминание о роковом дне, по всему телу остались страшные шрамы, которые выглядят очень неэстетично. Больше всего на свете Марьян мечтает получить лечение, которое поможет сделать лицо более привлекательным и прекратить стесняться своей внешности. Найти врачей, которые готовы взяться за такой сложнейший случай, стало настоящим вызовом для проекта Я соромлюсь свого тіла сезон 7. Более года команда пыталась найти клинику в любом уголке мира, которая поможет Марьяну. Удалось ли им это?

9 выпуск шоу Я соромлюсь свого тіла-7 смотрите 22.11.2020 в 21:15 на СТБ и после эфира на нашем сайте tv.ua