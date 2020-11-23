Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.11.2020)

23 ноября 2020 16:50 Юлия Крутиева
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.11.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.11.2020)
пресс-служба

29 ноября на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

Читайте такжеМастерШеф-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2020)
Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: 5-летняя Ангелинка вместе с полуторагодовалой Софийкой видят ужасающие сцены издевательств над родной матерью в своем доме почти каждый день. Отец девочек забивает женщину до полусмерти! Чтобы спасти внуков от таких условий жизни, их бабушка через суд забрала несчастных сестер к себе. Уже семь месяцев София и Ангелина под опекой бабушки и дедушки, но родители всеми силами стараются вернуть девочек домой. Всю эту войну за детей они считают местью бабушки, ведь она с самого начала была против отношений дочери с зятем. Это далеко не все, что беспокоит Марию и Михаила. Ведь, по их словам, в доме бабушки детей ждет страшная угроза! Родители боятся, что их дедушка начнет распускать руки в сторону внучек, ведь жертвой его развращения еще в детстве стала сама Мария! В студии проекта станет известно, действительно ли в доме бабушки девочки в опасности. Тревога родителей за них – это забота или попытка ложью вернуть их к себе? Что покажет разговор девочек с психологом? И с кем им следует остаться?

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 29.11.2020 в 20:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

СТБ Один за всех Михаил Присяжнюк телешоу семейные истории расследование телешоу онлайн телешоу 2020

Материалы по теме

Детектор лжи-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
Телешоу

Детектор лжи-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
Вызов: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 23.11.2020)
Сериалы

Вызов: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 23.11.2020)
Тина Кароль впервые станцевала в шоу "Танці з зірками": красивое, нежное и чувственное исполнение
Новости

Тина Кароль впервые станцевала в шоу "Танці з зірками": красивое, нежное и чувственное исполнение
Мавки: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 23.11.2020)
Сериалы

Мавки: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 23.11.2020)

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)
Шуша: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)

Шуша: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)
Шуша: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)

Шуша: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK