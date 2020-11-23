Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.11.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.11.2020)

29 ноября на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех : 5-летняя Ангелинка вместе с полуторагодовалой Софийкой видят ужасающие сцены издевательств над родной матерью в своем доме почти каждый день. Отец девочек забивает женщину до полусмерти! Чтобы спасти внуков от таких условий жизни, их бабушка через суд забрала несчастных сестер к себе. Уже семь месяцев София и Ангелина под опекой бабушки и дедушки, но родители всеми силами стараются вернуть девочек домой. Всю эту войну за детей они считают местью бабушки, ведь она с самого начала была против отношений дочери с зятем. Это далеко не все, что беспокоит Марию и Михаила. Ведь, по их словам, в доме бабушки детей ждет страшная угроза! Родители боятся, что их дедушка начнет распускать руки в сторону внучек, ведь жертвой его развращения еще в детстве стала сама Мария! В студии проекта станет известно, действительно ли в доме бабушки девочки в опасности. Тревога родителей за них – это забота или попытка ложью вернуть их к себе? Что покажет разговор девочек с психологом? И с кем им следует остаться?

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 29.11.2020 в 20:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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