Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 29.11.2020)

29 ноября 2020 года на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет 10 выпуск популярного медицинского проекта Я соромлюсь свого тіла-7.

Смотрите в 10 выпуске шоу

В проекте Я соромлюсь свого тіла 7 сезон 10 выпуск от 29.11.2020 вы увидите, как такая рутинная мелочь как утренний макияж едва не стоила зрения 32-летней Евгении! Женя красила глаза утром перед работой, промахнулась и случайно попала кисточкой в глаз. Такая досадная неприятность может случиться с любой девушкой, поэтому Женя просто не обратила внимания на инцидент. Она умылась, все-таки накрасила глаза и пошла на работу. Однако проблемы с глазом с каждым днем нарастали. Он постоянно болел и слезился, а зрение ухудшалось. Примерно через неделю Женя обратилась в больницу. Оказалось, что девушка повредила кисточкой роговицу глаза. Ее лечили, но со временем у Евгении появилась аллергия на один из препаратов.

Женя обратилась за помощью в 10 выпуске Я соромлюсь свого тіла, потому что она практически потеряла зрения. Ее больной глаз уже почти не видит, а здоровый начал терять остроту зрения из-за чрезмерной нагрузки. Евгения работает учителем, она очень любит детей и не хочет терять работу. Смогут ли ей помочь? Узнайте прямо сейчас!

Коля и Ангелина

Мама привела маленьких Колю и Ангелину в к врачам проекта Я соромлюсь свого тіла 2020 в 10 выпуске, потому что ее дети практически не могут есть. У братика и сестрички неправильно сформированные челюсти, особенно у мальчика. Коля может есть только мягкую или измельченную пищу. Зубы детей уже сильно испорчены кариесом. Почему родители малышей не обратились за помощью раньше, ведь у них этот недостаток – врожденный?

А вот мама маленького Даниила в отчаянии. В 10 выпуске Я соромлюсь свого тіла 7 сезон она просит помочь сыну, который уже несколько лет страдает от огромного рубца, который образовался на теле мальчика после операции по удалению паховой грыжи. Врачи несколько раз пытались помочь малышу, но теперь от Данилы отказываются все. Случай оказался слишком тяжелым. Смогут ли ему помочь на этот раз?

10 выпуск шоу Я соромлюсь свого тіла-7 смотрите 29.11.2020 в 21:15 на СТБ и после эфира на нашем сайте tv.ua