Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 19 выпуск (эфир от 01.12.2020)
1 декабря на СТБ и на нашем сайте tv.ua вышел 19 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.
30-летняя Галина воспитывает семерых детей. Совсем скоро она станет мамой в восьмой раз. Галина – мать-одиночка, ведь, к сожалению, семья ни с одним из отцов ее детей не сложилась. Но личная жизнь волнует героиню намного меньше, чем благополучие и здоровье ее малышей. Со слезами на глазах Галина просит о помощи 3-летнему сыну Грише, у которого с рождения проблемы с сердцем. Дорогостоящую операцию мать сделать не в состоянии, а отец мальчика помогать отказывается, ведь уверен, что ребенок – не от него. По словам мужчины, он ушел от Галины задолго до рождения Гриши, кроме того, у Гали были постоянные связи с женатыми мужчинами и она и сама не знает, кто отец не только Гриши, но и остальных детей! Открыть правду, которая может спасти жизнь маленькому Грише, может лишь тест ДНК!
19 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите скоро - онлайн на нашем сайте tv.ua.