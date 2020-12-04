Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 20 выпуск (эфир от 08.12.2020)

4 декабря 2020 13:10 Александр Кива
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 20 выпуск (эфир от 08.12.2020)
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 20 выпуск (эфир от 08.12.2020)
пресс-служба

8 декабря на СТБ и на нашем сайте tv.ua выйдет 20 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

Читайте такжеLe Маршрутка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 04.11.2019)
Смотрите в 20 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК

В свои 40 лет Андрей дважды сирота. Биологическая мать отказалась от него при рождении, а в юношеском возрасте он лишился и приемных родителей.  Сейчас у мужчины есть все, о чем он когда-то мечтал – своя крепкая семья, успешный бизнес и даже собственный благотворительный фонд, но мысль о знакомстве  с родной матерью не покидает его ни на минуту. Он 23 года искал ее самостоятельно, задействовав все связи и возможности. Андрею удалось выяснить, как зовут биологическую маму, и даже больше – найти четыре женщины с таким же именем и фамилией. Но все они утверждают, что не могут быть ему родными. В последней надежде на помощь Андрей обратился в проект «Таємниці ДНК». Команда провела собственное расследование, которое длилось 9 месяцев. Журналисты побывали в нескольких странах, обработали множество архивных материалов, и все для того, чтобы помочь Андрею услышать главный ответ в своей жизни. Получится ли отыскать биологическую семью героя?

20 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите 8 декабря в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

Облако тегов

видео телешоу Таємниці ДНК Таємниці ДНК 2 сезон

Материалы по теме

Лига Смеха. Зимний кубок: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)
Телешоу

Лига Смеха. Зимний кубок: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)
Холостячка: зодиакальная совместимость Ксении Мишиной с участниками проекта от Хаяла Алекперова
Новости

Холостячка: зодиакальная совместимость Ксении Мишиной с участниками проекта от Хаяла Алекперова
О чем молчат женщины: почему женщины боятся рожать, и из-за чего становятся чайлдфри
Психология

О чем молчат женщины: почему женщины боятся рожать, и из-за чего становятся чайлдфри
Великі Вуйки. Вдома краще: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 30.11.2020)
Сериалы

Великі Вуйки. Вдома краще: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 30.11.2020)

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 27.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 27.11.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)
Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)

Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)
Мавки: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)

Мавки: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)

Популярное видео

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)
Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)

Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)
Мавки: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)

Мавки: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)
Мавки: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)

Мавки: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK