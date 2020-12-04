Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 20 выпуск (эфир от 08.12.2020)

8 декабря на СТБ и на нашем сайте tv.ua выйдет 20 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

Смотрите в 20 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК

В свои 40 лет Андрей дважды сирота. Биологическая мать отказалась от него при рождении, а в юношеском возрасте он лишился и приемных родителей. Сейчас у мужчины есть все, о чем он когда-то мечтал – своя крепкая семья, успешный бизнес и даже собственный благотворительный фонд, но мысль о знакомстве с родной матерью не покидает его ни на минуту. Он 23 года искал ее самостоятельно, задействовав все связи и возможности. Андрею удалось выяснить, как зовут биологическую маму, и даже больше – найти четыре женщины с таким же именем и фамилией. Но все они утверждают, что не могут быть ему родными. В последней надежде на помощь Андрей обратился в проект «Таємниці ДНК». Команда провела собственное расследование, которое длилось 9 месяцев. Журналисты побывали в нескольких странах, обработали множество архивных материалов, и все для того, чтобы помочь Андрею услышать главный ответ в своей жизни. Получится ли отыскать биологическую семью героя?

20 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите 8 декабря в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.