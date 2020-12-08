Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 13.12.2020)

8 декабря 2020 19:28 Александр Кива
Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 13.12.2020)
Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 13.12.2020)
пресс-служба

13 декабря 2020 года на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет 12 выпуск популярного медицинского проекта Я соромлюсь свого тіла-7.

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Смотрите в 12 выпуске шоу Я соромлюсь свого тіла-7

В новом выпуске к Екатерине Безвершенко придет маленький мальчик по имени Вадим, который потерял глаз в результате огнестрельного ранения. После трагедии родители малого разошлись. Ведь пистолет, из которого Вадим случайно сам выстрелил себе в глаз, принадлежал его отцу. Досадный случай произошел несколько лет назад и сейчас Вадим носит искусственный глаз, но он ему не подходит —  протез выпадает. Мальчик очень стесняется этого. Как наши врачи решат эту непростую задачу? А также один сложнейший пациент - девушка, у которой с рождения не открывается рот. Причина - врожденный порок, анкилоз. Софии трудно говорить, есть, улыбаться. В течение дня девушка пользуется специальным аппаратом —  роторасширителем. Но он мало чем помогает. Что в таком сложнейшем случае делают наши врачи?

12 выпуск шоу Я соромлюсь свого тіла-7 смотрите 06.12.2020 в 21:15 на СТБ и после эфира на нашем сайте tv.ua.

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