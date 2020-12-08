Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 20.12.2020)

8 декабря 2020 19:52 Александр Кива
Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 20.12.2020)
Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 20.12.2020)
пресс-служба

20 декабря 2020 года на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет 13 выпуск популярного медицинского проекта Я соромлюсь свого тіла-7.

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Смотрите в 13 выпуске шоу Я соромлюсь свого тіла-7

На прием к Валерию Ославскому придет мальчик, у которого не работают руки. Святик родился с патологией кисти, но в первые несколько лет жизни она себя не проявила. Когда начались проблемы, родителям мальчика посоветовали операцию, но в их родном городе они помощи не получили. Сейчас Святу не удается даже завязать самостоятельно шнурки на обуви. А еще парень занимается бальными танцами и мечтает делать это без боли и стыда. Как врачи помогут мальчику?

Также зрителей ждут два эксперимента – Валерий Ославский проверит, все ли в порядке с эрекцией у украинцев, а Людмила Шупенюк продолжит масштабный образовательный проект на тему сексуального воспитания детей.

13 выпуск шоу Я соромлюсь свого тіла-7 смотрите 20.12.2020 в 21:15 на СТБ и после эфира на нашем сайте tv.ua.

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