Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 27.12.2020)

17 декабря 2020 02:03 Александр Кива
Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 27.12.2020)
Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 27.12.2020)
пресс-служба

27 декабря 2020 года на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет 14 выпуск популярного медицинского проекта Я соромлюсь свого тіла-7.

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Смотрите в 14 выпуске шоу Я соромлюсь свого тіла-7

Новый выпуск проекта «Я соромлюсь свого тіла» будет особенным и полным спектром эмоций! Смех, слезы, негодование, отчаяние... Даже Валерий Ославский, который за свой многолетний стаж работы видел множество пациентов, будет поражен не только историей Андрея Летяги, но и его несокрушимой силой духа. Парень получил травму шейного отдела позвоночника, а вердикт врачей прозвучал, как в страшном сне: «Вы на всю жизнь останетесь парализованным». Смогут ли врачи ему помочь, и почему мужчина обратился на проект? Также зрителей ждет продолжение истории лечения Зои Петки, Артема Столпника и Марьяна Кунчика, а также счастливые истории о выздоровлении наших пациентов.

14 выпуск шоу Я соромлюсь свого тіла-7 смотрите 27.12.2020 в 21:15 на СТБ и после эфира на нашем сайте tv.ua.

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